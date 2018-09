 »   »  Times Newer Roman je písmo, které prodlouží váš text

Petr Krčmář

Marketingová společnost MSCHF vytvořila nové písmo Times Newer Roman, které vypadá jako běžné písmo užívané například při psaní seminárních či diplomových prací. Je ale mírně upravené tak, aby každý znak byl o 5 až 10 procent širší. Tím se uměle prodlouží délka písemných prací.

Podle domovské stránky potřebujete na 15stránkovou práci napsanou 12bodovým písmem jen 5 833 slov proti 6 680 napsaných klasickým Times New Roman. Výměnou písma tedy ušetříte 847 slov.

Další výhodou je, že zatímco Times New Roman je licencované písmo, Newer je proti tomu upravený svobodný font Nimbus Roman No.9 L (1). Pozor ovšem na to, že písmo je potřeba použít buď k tisku nebo přidat například do PDF, aby se stránka příjemci zobrazila tak, jak to chtěl pisatel.