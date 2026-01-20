Timur Kristóf jede, nové patche pro AMDGPU vylepšují správu napájení GCN 1.0 Radeonů

Ke konci loňského roku dokončil Timur Kristóf, kontraktor Valve, vývoj podpory pro staré GCN 1.x Radeony v ovladači AMDGPU. Ten pro ně bude výchozím už v jádru Linux 6.19, nicméně z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že pár jednoduchých změn konfigurace umožňuje tuto věc provozovat zcela bez problémů už na Linuxu 6.18 (o mě konkrétně je to vývojová verze Mageia 10 a k tomu Radeon HD 7770). Timur ale pokračuje v krasojízdě.
Nejnovější příspěvek na oltář podpory GCN 1.x Radeonů, je vylepšení správy napájení. Timur si všiml, že u některých karet není optimální a ty tak neběží na maximální rozumné frekvenci a zbytečně přicházejí o výkon. Stačilo přitom nepoužívat jisté části kódu v ovladači, které přepočítávají napájecí limity, konkrétně uvádí Radeon R5 430 (de facto přeznačený Radeon HD 8570 z ledna 2013), plus lepší nastavení
power2_cap – karta pak neběží na 24W limitu, ale svém standardním 32W, s adekvátním nárůstem pracovních frekvencí a výkonu.
Pro Radeon 520 ale například kartu na maximum nepouští, protože nárůst frekvence z 780 na 905 MHz už u ní nevede k růstu výkonu, jen spotřeby a tepla.