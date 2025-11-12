Root.cz  »  Hry  »  Timur Kristóf na XDC 2025 povídá o starých Radeonech s AMDGPU

Timur Kristóf na XDC 2025 povídá o starých Radeonech s AMDGPU

David Ježek
Včera
Timur Kristóf na XDC 2025 povídá o starých Radeonech s AMDGPU Autor: XDC 2025
Timur Kristóf na XDC 2025 povídá o starých Radeonech s AMDGPU

Vývojář Timur Kristóf, o kterém poslední dobou nepíšeme poprvé, neb se věnuje podpoře velmi starých Radeonů, vystoupil na konferenci XDC 2025 ve Vídni. Shrnul zde ve stručnosti popsané novinky z vývoje podpory AMDGPU pro Radeony minulé dekády, jaké věci bylo třeba dořešit (analogové výstupy apod.) a jaký to celé vlastně má smysl.

Zdroj: Youtube.com

Řeč je o prvních dvou generacích Radeonů GCN architektury, které mohou nově využívat lepší ovladač AMDGPU. K tomu je v tuto chvíli potřeba minimálně Linux 6.18 s Mesa 25.3, lze předpokládat backportování podpory do starších verzí. 

Výhledově by se podpora mohla rozšířit i na GCN 1.0 Radeony, kde prvním modelem na trhu byl Radeon HD 7970 („Tahiti XT“) uvedený v závěru prosince 2011, následovaný v nižším segmentu v únoru 2012 například Radeony HD 7770 („Cape Verde XT“).

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

