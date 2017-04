 »   »  TinkerOS 1.6 zvládne akceleraci videa v H.264 a H.265

Roman Bořánek

Asus před několika týdny představil svůj jednodeskový počítač Tinker Board, který má stejné rozměry a rozmístění portů jako Raspberry Pi 3. Liší se ale použitým čipsetem Rockchip RK3288 a navrch má třeba gigabitový ethernet. Pro Tinker Board je vytvářena distribuce TinkerOS postavená na Debianu, která právě vyšla v betaverzi 1.6.

Ta využívá další vychytávky Rockchipu – hardwarové akcelerace nejen formátu H.264, ale i jeho následovníka H.265. To dnes prakticky žádný levný jednodeskový počítač neumí. Akcelerované přehrávání zajistí nový RockChip Video Player. Ten by měl zvládat dokonce i přehrávání videa ve 4K do 30 FPS.