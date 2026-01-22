Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Tiskárna na vás může donášet

Tiskárna na vás může donášet

Jan Fikar
Včera
10 nových názorů

Sdílet

tiskárna kancelář tisk print tisková zařízení Autor: Depositphotos

Před necelými dvěma týdny byl v USA obviněn Aurelio Luis Perez-Lugones z nejmenované firmy pracující pro vládu z nelegálního nakládání s tajnými dokumenty. O kauzu se začala zajímat média, protože FBI prohledalo byt redaktora Washington Post. Nás ale bude zajímat, jak FBI zjistilo, že Aurelio dokumenty ze zabezpečené budovy vynesl.

Tiskárny běžně logují, kdo kdy co tiskne. Proto Aurelio pořídil snímky obrazovky s tajnými dokumenty a ty pak jako obrázky vložil do dokumentu Wordu s nenápadným názvem Document1. Podle všeho však tiskárna (nebo tiskový server) zaznamenával nejen metadata, ale i obsah tištěných dokumentů. Podobně se mohou chovat i skenery.

(zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse (10 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Dále u nás najdete

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI