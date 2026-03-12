TLS Encrypted Client Hello (ECH) vyšlo jako RFC 9849

Protokol TLS 1.3 sice šifruje většinu handshake, včetně certifikátu serveru, existuje ale několik způsobů, jak může útočník na cestě zjistit některé citlivé informace o připojení. Doménové jméno například prozrazuje rozšíření Server Name Indication (SNI), které v prostém textu přenáší tuto informaci v rámci zprávy ClientHello. Tato část totiž zůstává v TLS 1.3 nešifrovaná.
Bylo vydáno RFC 9849, které specifikuje nové rozšíření TLS nazvané Encrypted Client Hello (ECH), které klientům umožňuje šifrovat jejich ClientHello odesílané na server během navazování spojení s TLS. Tím se chrání SNI a další potenciálně citlivá pole, jako je seznam Application-Layer Protocol Negotiation (ALPN). Servery umístěné na stejném místě s konzistentními externě viditelnými konfiguracemi a chováním TLS, včetně podporovaných verzí a šifrovacích sad a způsobu, jakým reagují na příchozí připojení klientů, tvoří anonymní sadu.
Server umožňující využití ECH zveřejní v doméně svou konfiguraci, která se skládá z veřejného klíče a souvisejících metadat. Tyto informace jsou obvykle přenášeny v záznamech SVCB a HTTPS, které byly definovány už v RFC 9848. Jsou ale možné i jiné mechanismy doručování, například může mít klient informaci pro ECH už předem nakonfigurovanou. Poté jsou tyto informace použity už během úvodního sestavování spojení k zašifrování citlivých dat.