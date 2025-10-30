Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Tor Browser 15.0 je poslední vydání pro 32bitové procesory x86

Tor Browser 15.0 je poslední vydání pro 32bitové procesory x86

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Tor Browser Autor: Tor Browser

Vývojáři uvolnili Tor Browser verze 15.0, což je první stabilní verze založená na Firefoxu ESR 140, která zahrnuje změny za celý rok, které byly dodány do Firefoxu. V rámci tohoto procesu jsme také dokončili náš každoroční audit přechodu na ESR, během kterého jsme zkontrolovali a vyřešili přibližně 200 problémů týkajících se změn ve Firefoxu, které by mohly negativně ovlivnit soukromí a bezpečnost uživatelů prohlížeče Tor, píší vývojáři. Závěrečné zprávy z tohoto auditu jsou nyní k dispozici v repozitáři na GitLabu.

Pro uživatele je hlavní novinkou vertikální uspořádání karet. Namísto horizontálního zobrazení karet v horní části obrazovky si uživatelé nyní mohou zvolit boční panel, kde jsou karty uspořádány vertikálně. Tato verze také obsahuje skupiny karet, které uživatelům umožňují organizovat karty do sbalitelných, barevně odlišených kolekcí pro snadnější správu nepořádku.

V mobilním operačním systému Android zavádí Tor Browser funkci zámku obrazovky. Po aktivaci v nastavení se karty automaticky zamknou, když uživatel přepne z prohlížeče, aniž by jej zavřel. Obnovení relace pak vyžaduje odemknutí pomocí otisku prstu, rozpoznání obličeje nebo přístupového kódu. Jedná se o dodatečnou ochranu pro případy, kdy někdo získá dočasný přístup k odemčenému telefonu s prohlížečem Tor spuštěným na pozadí.

Projekt Tor se přidal k rozhodnutí společnosti Mozilla postupně ukončit podporu 32bitových procesorů x86 v systémech Linux a Android. Pokud používáte prohlížeč Tor na hardwaru x86 nebo operační systém Android 5.0 až 7.0, je verze 15.0 poslední verzí pro vaše zařízení. Podpora těchto platforem skončí s příchodem verze 16.0 kolem půlky roku 2026, ale do té doby bude podpora ještě pokračovat.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

AI není krátkodobý výstřelek

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Praha láká hvězdy světové architektury

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc