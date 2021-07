Tor chce přepsat kód do jazyka Rust, vzniká nová implementace Arti

Autor: Tor Project

Projekt Tor oznámil vývoj projektu Arti, což je nová implementace klientského a serverového software napsaná v moderním jazyce Rust. Vývoj se rozbíhá díky finančnímu příspěvku Zcash Open Major Grants (ZOMG) ve výši 670 tisíc dolarů.

Současná implementace Toru je napsaná v C. To je jazyk notoricky náchylný k chybám a jeho vysokoúrovňových funkcí činí mnoho programovacích úkolů složitějšími, než by byly v modernějším jazyce, vysvětlují zástupci projektu. Výsledkem je pomalý a velmi opatrný způsob vývoje.

Rust by měl vyřešit všechny podobné problémy, protože jde o vysokoúrovňový jazyk, který z principu svého návrhu rovnou odstraňuje některé typy jinak běžných chyb. Pro nás je to obrovská výhra z hlediska času programování a ladění, pro uživatele je to zase výhra v zabezpečení a spolehlivosti.

Původně chtěli vývojáři provést změnu plynule, po jednotlivých modulech. To se ale ukázalo jako nemožné, protože jednotlivé části původního kódu nejsou striktně oddělené a není je možné přepisovat nezávisle. Nakonec tedy bude kód napsán znovu, přičemž původní implementace bude během tohoto procesu stále používaná a udržovaná. Snad se podaří Arti dostat do funkčního stavu v průběhu roku 2022.