 »   »  Transport Hackathon zná svého vítěze. První cenu si odnesl návrh aplikace na sdílené doručování

Redakce

O víkendu 22. a 23. dubna proběhl v pražské Paralelní Polis první ročník Transport Hackathonu, programátorského maratonu zaměřeného na téma dopravních systémů. Ovládl ho TEAM Omnitrans se svým návrhem aplikace sdíleného doručovacího systému a odnesl si díky tomu cenu v podobě 100 tisíc korun a pozvánku na mezinárodní finále do Montrealu.

Vítězným projektem prvního ročníku pražského Transport Hackathonu se stal návrh aplikace s názvem µDeliver, který během náročného víkendu vytvořil TEAM Omnitrans ve složení Tomáš Janovský, Jan Kouba a Tomáš Kouba. Jejich koncept se zaměřil na efektivní způsoby doručování zásilek a počítá s chytrým zapojením všech dopravních prostředků včetně městské hromadné dopravy i cyklistů či chodců a budoucím využitím aplikace formou MaaS (Mobility as a Service).

Za svůj výtvor si kromě poukázky na 100 tisíc korun odnesli také pozvánku do Montrealu na mezinárodní finále vítězných projektů z celého světa, které začíná již 12. května.„První ročník dopadl moc dobře a už se těšíme na další. Náročný byl zejména konec, všichni byli už hodně unavení a nervózní z blížící se prezentace, ale dopadlo to nakonec velice dobře. Kvalita výsledků byla vysoká, takže jsme měli radost z toho, že se zúčastnily chytré týmy a všechny to bavilo,“ popsal dojmy z víkendu Daniel Kunzo, Marketing Chap ze společnosti Simpleway.

Do pražského finále pozvala nakonec společnost Simpleway, která akci zaštiťovala, celkem 7 týmů, které nejlépe splnily první vstupní úkol. Finálovou výzvou potom bylo rozpracovat projekt na bázi MaaS, který zatím nemá žádnou existující obdobu a co nejzajímavěji využije jakékoliv dostupné dopravní systémy a zdroje. Vedle již zmíněného vítězného návrhu pracovaly týmy například také s koncepcí ride sharingu, bus sharingu nebo data managementu pro veřejnou dopravu.