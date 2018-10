 »   »  Trasa metra C má první úsek pokrytý LTE, další přibudou do konce října

Petr Krčmář

Po necelých šesti měsících od podpisu smlouvy umožňující zahájení prací v pražském metru, spustilo dnes konsorcium operátorů 4G signál v části trasy C. Od včerejška tak mohou cestující v úseku Muzeum – Vyšehrad využívat mobilní služby, a to jak ve stanicích, tak v tunelech mezi nimi. Komerční provoz v celém pilotním úseku Muzeum – Roztyly bude spuštěn do konce října 2018. Na pilotní úsek naváže pokrývání zbývajících 57 stanic metra, píše se v tiskové zprávě konsorcia operátorů T-Mobile – CETIN – O2 – Vodafone, které stavbu sítě v metru financuje.

Mobilní služby budou k dispozici všem zákazníkům všech operátorů. Pokrytí všech 61 stanic metra vyjde operátory na půl miliardy korun, práce jsou plánovány do roku 2022. Vzhledem k tomu, že instalační a montážní práce je možno provádět pouze dvě a půl hodiny v noci v pracovním týdnu, bude rozšiřování signálu postupné.

(Zdroj: Tisková zpráva)