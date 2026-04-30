Třetina nově vytvořených webových stránek je generovaná AI

Z analýzy dat ve službě Internet Archive vyplývá, že třetina webových stránek vytvořených od roku 2022 vznikla za pomocí velkých jazykových modelů. Tým vědců, jehož členy jsou odborníci ze Stanfordské univerzity, Imperial College London a Internet Archive, zveřejnil své závěry v článku s názvem Vliv textů generovaných umělou inteligencí na internet.
Existují obavy, že rostoucí množství textů generovaných umělou inteligencí nebo s její pomocí na internetu přispívá ke zhoršení sémantické a stylistické rozmanitosti, přesnosti faktů a dalším negativním jevům, píší vědci ve své studii.
Zjistili jsme, že v polovině roku 2025 bylo přibližně 35 % nově publikovaných webových stránek klasifikováno jako generované umělou inteligencí nebo s její pomocí, což představuje nárůst oproti nule před spuštěním ChatGPT na konci roku 2022.
Rychlost, s jakou umělá inteligence ovládá internet, mi připadá naprosto ohromující, řekl Jonas Dolezal, výzkumník v oblasti umělé inteligence na Stanfordově univerzitě a spoluautor studie.
Poté, co jej lidé formovali po celá desetiletí, se značná část internetu stala během pouhých tří let dílem umělé inteligence. Podle mého názoru jsme svědky zásadní proměny digitálního prostředí, k níž došlo za zlomek času, než kolik trvalo jeho původní vybudování.