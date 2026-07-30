Tři chyby ve VMware umožňují obejít ověření, spustit kód a uniknout z virtualizace

Společnost Broadcom vydala bezpečnostní aktualizace, které řeší několik bezpečnostních chyb ovlivňujících produkty VMware ESX, vCenter, Workstation a Fusion, přičemž tři z nich byly klasifikovány jako kritické.
První ze tří chyb s hodnocením „kritická“ je CVE-2026–59309 (skóre CVSS: 9,8) a umožňuje obejít ověřování ve VMware vCenter. Útočník s přístupem k síti vCenter může tuto chybu zneužít k získání neoprávněného přístupu do systému.
Druhou závažnou chybou je zranitelnost umožňující procházení adresářů ve vCenter (CVE-2026–59310, skóre CVSS: 9,8), kterou může útočník s přístupem k síti zneužít ke spuštění libovolného kódu.
Třetí chyba CVE-2026–47876 (skóre CVSS: 9,3) spočívá v zápisu mimo povolený adresní rozsah ve virtuálním síťovém adaptéru VMXNET3 v systému VMware ESX, kterou může útočník s místními administrátorskými oprávněními na virtuálním stroji zneužít ke spuštění kódu na hostitelském počítači a tedy k úniku z virtualizace.
(Zdroj: The Hacker News)