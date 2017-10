 »   »  Jednatřicet zemí má více než 10% zastoupení IPv6, ukazují data Google

Petr Krčmář

Už 31 zemí má zastoupení IPv6 vyšší než 10 %. Ukazují to statistiky Google, na které upozornil Tore Anderson. Nejlépe je na tom Belgie, ve které má IPv6 každý druhý uživatel. Poté následují Řecko, Spojené státy, Německo a Švýcarsko. Česko je na 28. místě s 10,88 %.

Zajímavé je, že v lednu bylo zemí s dvouciferným zastoupením IPv6 jen 20.

There are now 30 countries in the world with double-digit #IPv6 deployment. Ten more than at the start of the year: https://t.co/gR1Bee1Y5Y pic.twitter.com/Yd40g4eSzl