Trisquel 11 LTS je tu, staví na Ubuntu 22.04 LTS

Free Software Foundation posvěcená svobodná distribuce Trisquel má novou LTS verzi 11. Oproti desítce tvůrci přešli ze základu Ubuntu 20.04 LTS na Ubuntu 22.04 LTS. Distribuce se samozřejmě i nadále drží upravených verzí všeho možného, od „osvobozeného“ jádra Linux-libre až po Firefox upravený do podoby prohlížeče Abrowser, bez chráněných označení a navíc nikoli jako Snap, alebrž jako .deb balíček.





Jedenáctka vedle 64bitové verze platformy x86 podporuje také 64bit ARM a POWER9 či POWER10. Výchozím desktopovým prostředím je MATE, k dispozici je i varianta s KDE a také mini varianta se starým dobrým LXDE a verze do výuky stavějící na prostředí Sugar (známé z projektu One Laptop per Child).