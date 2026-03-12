Root.cz  »  Server  »  TrueNAS zrušil veřejný repozitář a proces sestavení přesunul na interní infrastrukturu

TrueNAS zrušil veřejný repozitář a proces sestavení přesunul na interní infrastrukturu

Petr Krčmář
Včera
2 nové názory

Sdílet

TrueNAS Autor: TrueNAS

TrueNAS zrušil svou veřejnou sestavovací infrastrukturu na GitHubu, což vyvolává v komunitě otázky ohledně otevřenosti a transparentnosti dalšího vydávání. Změna se projevila poté, co byl repozitář společnosti TruNAS, který dříve hostoval nástroje pro sestavování, označen jako zastaralý a dále nerozvíjený. Repozitář byl přesunut na interní servery a už není veřejně dostupný komunitě.

Společnost to odůvodňuje potřebou větší kontroly nad bezpečností celého procesu sestavování. Toto úložiště již není aktivně spravováno. Systém TrueNAS build, který byl dříve hostován zde, byl přesunut do interní infrastruktury. Tento přechod byl nezbytný z důvodu splnění nových bezpečnostních požadavků, včetně podpory Secure Boot a souvisejících funkcí integrity platformy, které vyžadují přísnější kontrolu nad procesem sestavování a podepisování. Žádné další aktualizace, žádosti o stažení ani problémy nebudou přijímány. Stávající obsah je zde uchován pouze pro historické účely, píše se v oznámení v repozitáři.

Jak se dalo očekávat, změna okamžitě vyvolala diskusi mezi uživateli a správci, kteří využívají TrueNAS pro domácí laboratoře a vlastní hostingová řešení. Mnoho členů komunity vyjádřilo obavy, že přesun do interní infrastruktury by mohl snížit transparentnost způsobu, jakým jsou oficiální obrazy vytvářeny. Odstranění veřejného sestavovacího systému také vyvolalo otázky ohledně schopnosti nezávisle reprodukovat vydání.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Spropitné v restauracích se nebude muset danit ani evidovat v EET

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

Velkým firmám nejsou lhostejní jejich klienti na Blízkém východě

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná dohoda ve smlouvě

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Před otevřením baru přišel lockdown, teď prodává znalosti

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO