 »   »  TSA možná zakáže laptopy také na vnitrostátních letech v USA

Jan Fikar

Americký úřad pro bezpečnost v dopravě TSA (Transporation Security Administration) v reakci na nedávné teroristické útoky ve Velké Británii možná brzy zakáže laptopy také na vnitrostátních letech v USA. Už nyní nemůžete na palubu vzít například burákové máslo. Problémem u laptopů jsou zřejmě lithiové baterie, jak celkem nesrozumitelně, zato komicky, vysvětluje pracovník TSA:

“A 9-volt battery,” says TSA officer Camille Morris. “A AA battery is fine. A AAA. A 9-volt battery is a huge power charge. The size of the battery that can take down a plane when attached to an explosive.”

Zákaz se zatím týká jen mezinárodních letů do USA. Například Emirates pěkně zvlášť zabalí vaší elektroniku kromě chytrých telefonů a při příletu vám ji zase vydá.

(zdroj: slashdot)