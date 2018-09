 »   »  TSMC bude vyrábět 14nm čipsety Intel

David Ježek

Tím, že nemá stále odladěnou 10nm výrobu (která tu měla být už dávno), se Intel dostal do neobvyklého tlaku: jeho 14nm linky jedou naplno, ale nestačí to. Firma by potřebovala na 14nm výrobu přesunout některé (aktuálně 22nm) čipsety, jenže nemá kde ve vlastních továrnách vyrábět.

Na scénu tak vstupuje velkovýrobna TSMC, u které podle některých zdrojů Intel bude vyrábět nejen některé čipsety, ale rovnou i některé své procesory. Kontrakt postupuje hladce, rychleji než původní plány, díky čemuž se nejspíš podaří Intelu vyřešit problémy s velkým převisem poptávky po čipsetech do konce tohoto roku. O procesorech zatím raději vyčkejme na nějaké další informace, to zní možná až příliš revolučně.