 »   »  Turris Mox se začne k majitelům distribuovat na konci listopadu

Petr Krčmář

Vývojáři otevřeného modulárního routeru Turris Mox zveřejnili na Indiegogo informace o tom, jak se bude router dostávat ke svým majitelům. Distribuce by měla začít na konci listopadu, tedy o měsíc později, než bylo původně slibováno. V první várce by se mělo dostat na moduly A, B, C, D, Wi-Fi a PoE. Plastové části budou k dispozici během prosince. Kvůli sestavování a logistice se pak složitější verze k uživatelům dostanou v průběhu ledna.

Proběhla úprava taktování procesoru Armada, který byl při prototypování k dispozici v 1GHz verzi a vývojáři se ho rozhodli mírně přetaktovat. Ukázalo se ale, že to navyšuje tepelný výkon o 40 % a procesor už pak není možné chladit pasivně. Proto bylo nutné přistoupit ke snížení taktu na standardní hodnotu. Podle autorů ale testy ukazují, že počítač stále dokáže forwardovat gigabit i při použití NATu.

S projektem Turris souvisí ještě jedna zpráva: na konci října jej opustil jeho dosavadní šéf Patrick Zandl.