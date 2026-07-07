Tuxedo Computers u svého Tuxedo OS přejde z Ubuntu na Debian Testing

Výrobce PC s Linuxem, společnost Tuxedo, oznamuje architektonickou změnu svého operačního systému Tuxedo OS. Jeho základem nadále již nebude Ubuntu, ale přímo Debian, větev Testing.
Cílem je lepší sladěnost se svižnějším modelem vydávání, neb s Ubuntu LTS vždy přichází cyklická zpomalení adaptace novinek, která plyne právě z LTS povahy. Tuxedo také zmiňuje svoji nespokojenost s AI směřováním Canonicalu pro budoucí vydání Ubuntu.
Dalším cílem, který Tuxedo zmiňuje, je využívání souborového systému Btrfs. Obecně pro tyto změny čekejme brzké spuštění velké beta fáze, během které bud vše otestováno. Pro uživatele, kteří chtějí setrvat na Ubuntu, bude připraven snadný přechod na Kubuntu 26.04 LTS. Více podrobností na domovském webu Tuxedo Computers.