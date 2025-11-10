Root.cz  »  PC a notebooky  »  Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory AMD řady Ryzen AI 300

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory AMD řady Ryzen AI 300

Petr Krčmář
Dnes
Společnost Tuxedo Computers oznámila uvedení 10. generace (Gen10) notebooku Tuxedo InfinityBook Max 15V celohliníkovém šasi je možné mít buď procesor AMD Ryzen AI 7 350 s 8 jádry a 16 vlákny, nebo AMD Ryzen AI 9 365 s 10 jádry a 20 vlákny, či AMD Ryzen AI 9 HX 370 s 12 jádry a 24 vlákny. 

Společně s nimi je dodávána také grafická karta Nvidia GeForce RTX 5060 nebo GeForce RTX 5070 s 8 GB GDDR7 VRAM. Systémovou paměť je možné doplnit až do 128 GB RAM, jako diskové úložiště pak může sloužit 8TB M.2 2280 PCI Express 4.0 SSD.

Počítač je vybaven je vybaven 15,3palcovým matným LED displejem WQXGA s rozlišením 2560×1600 pixelů, poměrem stran 16:10, obnovovací frekvencí až 300 Hz, jasem 500 nitů, kontrastem 1200:1 a 100% pokrytím barevného prostoru sRGB. O napájení se postará 99Wh baterie, která slibuje až 10 hodin surfování po webu.

Z hlediska konektivity je notebook vybaven bezdrátovým připojením Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, gigabitovým ethernetem, třemi porty USB-A 3.2 Gen1, portem USB-C 3.2 Gen2 s DisplayPortem 1.4a, portem HDMI 2.0, portem HDMI 2.1, portem USB4, 2v1 3,5mm audio jackem a čtečkou SD karet.

