Tuxedo InfinityBook Max 16 desáté generace je pracovní stanice v tenkém těle

Společnost Tuxedo Computers představila novou generaci své výkonné řady notebooků InfinityBook Max 16. Jedná se o ultratenkou 16palcovou pracovní stanici s operačním systémem Linux, která kombinuje přenositelnost na úrovni business třídy s výkonem procesoru a samostatné grafické karty na úrovni stolního počítače.

Přes tenký profil a hliníkové šasi je InfinityBook Max 16 postaven jako špičková mobilní pracovní stanice pro vývoj softwaru, produkci médií a hraní her. Kombinuje 24jádrový procesor Intel Core Ultra 9 275HX s grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX, až 128 GB paměti a baterií s maximální kapacitou 99 Wh.

Uživatelé si mohou vybrat displej: mohou volit mezi LED panelem s rozlišením 2560 × 1600, jasem 500 nitů, plným pokrytím DCI-P3 a obnovovací frekvencí 300 Hz, nebo OLED panelem s vyšším rozlišením 2880 × 1800. OLED varianta využívá samosvíticí pixely k dosažení dokonalé úrovně černé a vysokého kontrastu, přičemž pokrývá také celý barevný prostor DCI-P3.

Konektivita zahrnuje Thunderbolt 4, dva porty USB-C, HDMI 2.1, Mini DisplayPort a tři porty USB-A. To vše dovoluje připojit až čtyři externí displeje. Počítač je možné pomocí USB Power Delivery napájet až výkonem 140 W (20V/7A).

InfinityBook Max 16 je již k dispozici k předobjednání, dodávky jsou naplánovány na konec ledna. Cena začíná na 1 899 eurech včetně DPH pro zákazníky v Evropě. Za tuto cenu získáte základní variantu s LED displejem, Core Ultra 9 275HX, GeForce RTX 5060, 16 GB RAM, 1TB SSD a předinstalovaným operačním systémem Tuxedo OS.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

