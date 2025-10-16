Root.cz  »  PC a notebooky  »  Tuxedo InfinityBook Pro 15 s procesorem Intel, 99 Wh baterií a až 96 GB paměti

Tuxedo InfinityBook Pro 15 s procesorem Intel, 99 Wh baterií a až 96 GB paměti

Petr Krčmář
Dnes
7 nových názorů

Sdílet

Všechny fotografie

Společnost Tuxedo Computers představila variantu svého prémiového ultrabooku InfinityBook Pro 15 Gen10 s procesorem Intel. Počítač s lehkým celohliníkovým tělem je vybaven procesorem Intel Core Ultra 7 255H se 16 jádry, 24 MB L3-Cache a taktovací frekvencí až 5,1 GHz. O grafiku se stará Intel Arc 140T s 8 grafickými jádry Intel Xe a taktovací frekvencí až 2,25 GHz. Základní desku je možné doplnit až o 96 GB paměti.

Stroj je vybaven 15,3palcovým matným displejem Omnia s poměrem stran 16:10, jasem 500 nitů a rozlišením 2560×1600 pixelů. Je také vybaven velkou 99 Wh lithium-polymerovou baterií, která slibuje až 10 hodin prohlížení webu bez připojených periferií a jasem displeje nastaveným na 150 nitů.

Notebook je vybaven bezdrátovým připojením Intel Wi-Fi 6 AX211 802.11 ac/a/b/g/n/ax, Bluetooth 5.3, třemi porty USB-A 3.2 Gen1, portem USB-C 3.2 Gen2 s DisplayPortem 1.4a, portem Thunderbolt 4 s DisplayPortem 2.1, portem HDMI 2.1, portem RJ45 GigaBit LAN, 2v1 3,5mm audio jackem a čtečkou SD karet plné velikosti.

Tuxedo jako obvykle slibuje plnou podporu Linuxu. Jako výchozí operační systém je předinstalován Tuxedo OS, což je upravené Ubuntu s KDE Plasma. Volitelně je možné požádat také o Windows, včetně možnosti instalace do dualbootu s Linuxem.

InfinityBook Pro 15 Gen10 s procesorem Intel si už můžete předobjednat v internetovém obchodě za základní cenu 1399 eur za základní konfiguraci s procesorem Intel Core Ultra 7 255H, 16 GB 5600 DDR5 RAM a 1TB SSD Samsung 990 EVO Plus. Dodávky začnou v polovině listopadu 2025.

Vstoupit do diskuse (7 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Naučte se sušit houby správně, aby se hezky lámaly

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok

Daňový ráj pro prostitutky se nekoná, i ony musejí příjmy danit

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

Nikdy nevím, jestli vstanu bez bolesti. Ženu trápí ztuhlé klouby

Jak se zrodila umělá inteligence a proč dnes mění byznys i životy?

MicroPythonOS je grafický operační systém pro ESP32

Merkur: stoletý příběh šroubků, fantazie i české vytrvalosti

Co je AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI