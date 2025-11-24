Root.cz  »  PC a notebooky  »  Tuxedo zastavilo vývoj notebooku s procesorem Snapdragon X1 Elite

Tuxedo zastavilo vývoj notebooku s procesorem Snapdragon X1 Elite

Petr Krčmář
Včera
Výrobce linuxových počítačů Tuxedo Computers po více než 18 měsících práce ukončil vývoj linuxového notebooku s procesorem Qualcomm Snapdragon X1 Elite. Společnost ve svém oznámení uvedla, že první generace X1E se ukázala být pro Linux méně vhodná, než se očekávalo. Kromě toho blížící se příchod Snapdragon X2 Elite, oznámený loni v září a očekávaný v první polovině roku 2026, znamenal, že společnost by v době dokončení práce na notebooku Linux Snapdragon X1E uvedla na trh zastaralý notebook předchozí generace.

U těchto počítačů s procesory využívajícími architekturu Arm bývá největší devízou dlouhá výdrž na baterie, které se ale tady nepodařilo vůbec dosáhnout. Kromě toho chyběl rozumný způsob instalace aktualizací firmwaru v Linuxu, podpora řízení ventilátorů, virtualizace s KVM a vysokorychlostní přenosy pomocí sběrnice USB4. Problémy jsou také s dekódováním videa, které je sice technicky možné, ale většina aplikací jej často nepodporuje.

Takový notebook by prakticky nebylo možné používat a společnost odhadla, že odstranění výše uvedených problémů by trvalo několik dalších měsíců. To znamená, že novější model X2E by byl v tu dobu již dobře zavedený na trhu a vydání staršího modelu by nedávalo smysl.

To však neznamená, že se společnost zcela vzdává své vize vytvořit linuxový notebook s moderním procesorem Snapdragon. Vývojáři mají v plánu i nadále sledovat vývoj a ve vhodnou dobu vyhodnotit vhodnost X2E pro Linux. Pokud splní očekávání a budeme moci znovu použít významnou část naší práce na X1E, můžeme vývoj obnovit, říkají zástupci společnosti. Kolik z přípravné práce bude možné přenést na X2E, lze posoudit až po podrobném prozkoumání nového čipu.

