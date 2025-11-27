Tvorba technickej dokumentácie s využitím knižnice CircuitMacros

Na GitHube je k dispozícii beta verzie elektronickej knihy o vytváraní elektronických zapojení a obvodov pomocou knižnice CircuitMacros v prostredí mikrojazyka dpic. Kniha je určená ako pomocná literatúra študentom stredných a vysokých škôl, ktorí potrebujú prezentovať svoju prácu prostredníctvom prezentačnej grafiky, ktorú je možné kombinovať s prvkami LaTeX-u, jazyka dpic a aj ako súčasť interaktívnych učebných textov na platforme Jupyter Lab / Notebook / Book.
Súčasťou knihy je zbierka príkladov, ukážka možností tvorby vlastných makier a použitie knižníc v prostredí Pythonu pre parametrické generovanie zapojení a schém. Zdrojové kódy knihy ako aj všetky príklady sú voľne dostupné pod licenciou MIT.