Tvůrce Pythonu Guido van Rossum pracuje pro Microsoft

Tvůrce Pythonu Guido van Rossum včera na Twitteru oznámil, že důchod je nudný a že nastoupil do vývojářské divize Microsoftu. Není zatím známo, na čem přesně bude pracovat, ale bude se to jistě týkat Pythonu a to nejen pro Windows.

I decided that retirement was boring and have joined the Developer Division at Microsoft. To do what? Too many options to say! But it’ll make using Python better for sure (and not just on Windows :-). There’s lots of open source here. Watch this space.