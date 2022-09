Twitter přidává editační tlačítko, ale jen pro platící uživatele

Autor: Depositphotos

Po letech interních i veřejných debat nabídne Twitter poprvé u tvítů editační tlačítko. Dostupné bude ale jen uživatelům, kteří se za 4,99 dolarů měsíčně stanou předplatiteli programu Twitter Blue. Funkce Edit Tweet pak umožní upravit zprávu až po dobu 30 minut od odeslání. Takto upravené tvíty budou navíc označeny a čtenáři si budou moci prohlédnout i původní verzi.

Twitter už funkci testuje s malou skupinou uživatelů, aby objevil případné problémy před ostrým startem, který by měl proběhnout v příštích týdnech. Možnost editace byla po léta diskutována, protože by mohla být zneužita k šíření nezamýšleného obsahu. Jeho oponenti se totiž obávají, že by autoři mohli nechat dostatečně rozšířit nějakou informaci a pak ji dodatečně změnit za něco úplně jiného.





Bývalý výkonný ředitel Twitteru Jack Dorsey už dříve řekl, že přidání podobné funkce je nepravděpodobné, ale že je to natolik požadovaná funkce, že o ní nikdy nebylo definitivně rozhodnuto. Debatu naposledy rozvířil Elon Musk, který nechal své fanoušky hlasovat a výsledkem byla velmi silná podpora pro možnost dodatečné editace tvítů.