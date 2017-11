 »   »  Ubisoft: mikrotransakce generují větší příjmy než prodej her

David Ježek

Možnost navýšení zisků z her pomocí mikrotransakcí za obsah je populární nejen ve Free-2-Play sféře (kde lze připomenout například World of Tanks), ale také v placených hrách. Herní vydavatelství Ubisoft si mikrotransakce pochvaluje stále více, poprvé u ní nyní překonaly v příjmech to, co firma získává z digitální distribuce her.

Hry tak firmě ještě dodatečně přinesou více peněz, než za kolik si je hráči původně koupili. Vyplývá to z konferenčního hovoru společnosti vyhodnocující první polovinu roku 2017. Příjmy z mikrotransakcí za uvedený půlrok vzrostly u Ubisoftu o celých 83 % (částka zahrnuje dodatečný obsah typu DLC, sezónní pasy a digitální předměty ve hrách). Ubisoft touto cestou přišel k 174,5 miliónům eur, zatímco samotné prodeje her vynesly 168 miliónů eur.