 »   »  Ubuntu 17.04 vyšlo v poslední betaverzi

Roman Bořánek

Nová verze distribuce Ubuntu 17.04 se dostává do finální fáze testování, vyšla druhá a poslední betaverze. Pro samotné Ubuntu je však první, to dosud vycházelo pouze v denních alfa sestaveních. Ani tentokrát Ubuntu nechystá nic moc nového. Asi největší změnou je zrušení oddílů swap – nově se paměť bude odkládat do speciálního souboru, podobně jako třeba na Windows.

V druhé betaverzi vyšla také řada derivátů. Zde stojí za pozornost Ubuntu Budgie (odnož s prostředím Budgie, nepřekvapivě), které si odbude premiéru coby oficiální derivát. Finální verze Ubuntu 17.04 zvaného Zesty Zapus vyjde už 13. dubna, což je o trochu dřív než obvykle.