 »   »  Ubuntu 18.04 bude Bionic Beaver

Mark Shuttleworth oznámil název příštího vydání Ubuntu: bude jím bionický bobr neboli Bionic Beaver. Po vyčerpání celé abecedy tak Ubuntu i nadále pokračuje ve své tradici aliterativních adjektiv a animálních apelací.

Ubuntu 18.04 bude LTS vydání, neboli ostrá distribuce určená pro produkční nasazení, a jako taková bude znamenat určitý přelom nejen v řadě Ubuntu, ale potažmo i pro širší linuxovou komunitu. Vzpomeňme si, že v roce 2012 Canonical sebevědomě oznámil, že během roku 2013 Ubuntu dá vale X-window a přejde na Wayland. Tehdy to vyvolalo vlnu nelibosti, protože to, že by se Linux mohl vydat svou vlastní cestou pryč od klasického unixového světa se zdálo nemyslitelné.

O rok později se ovšem žádný Wayland nekonal, místo toho Canonical ohlásil, že vlastně vyvíjí svoji vlastní alternativu Mir. Od té doby se Mir neustále odsouval dál a dál, protože se ukázalo, že to je mnohem náročnější projekt, než se původně zdálo, a Wayland mezitím nasadila Fedora.

V dubnu letošního roku Shuttleworth nakonec učinil všemu přítrž, opustil Mir, který se stále nepodařilo uvést do použitelného stavu, a ohlásil, že Ubuntu se přeorientuje zpět na Wayland. Tak se také stalo a současné vydání 17.10 úspěšně běží na Waylandu ve výchozím stavu.

Pokud se vývojáři na poslední chvíli nerozhodnou jinak kvůli stabilitě, splní Ubuntu 18.04 vlastně s pětiletým zpožděním (!) původní plán, ale i tak bude první ostrou distribucí s dlouhou podporou založenou na Waylandu. V tomto směru tedy bude představovat premiéru v Linuxovém světě a její osud bude mít zřetelný vliv na další perspektivy linuxového desktopu.