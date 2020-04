 »   »  Ubuntu 20.10 by mohlo být Groovy Gorilla

Jan Fikar

Příští vydání Ubuntu by mělo podle tradice mít název na GG. Naposledy vydání 7.10 bylo nazváno „Gutsy Gibbon“ (odvážný gibbon). Vypadá to, že Ubuntu 20.10 by se mohlo jmenovat „Groovy Gorilla“ (skvělá gorila).

Oficiálně to ještě nebylo oznámeno, ale dnes se objevily určité náznaky. Vydání Ubuntu 20.10 očekáváme 22. října.

(Zdroj: Phoronix)