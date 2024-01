Ubuntu 24.04 LTS bude mít podporu 12 let, prodlouží se i podpora starších vydání

Autor: Canonical

Mark Shuttleworth v rozhovoru na Ubuntu Summitu prozradil, že připravované Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat bude mít delší dobu podpory. Namísto dosavadních 10 let pro LTS to bude nově 12 let. Podle Shuttleworthových slov se tato změna dotkne i starších vydání LTS, nezmínil ale žádné konkrétní verze.





Podpora se nebude týkat jen základu systému, ale všech 30 000 zdrojových balíčků. Podmínkou bude připojení systému do programu podpory Ubuntu Pro, který je zdarma až pro pět instalací jednotlivce nebo malé firmy. Pokud svůj počítač s Ubuntu nezaregistrujete, budete mít standardní pětiletou podporu.





Ubuntu 24.04 LTS tedy bude podporováno nejméně do dubna 2036, což je pro linuxovou distribuci poměrně dlouhá doba podpory. Zatím nebylo vydáno oficiální oznámení společností Canonical, v něm bychom se měli dozvědět další detaily, například situaci u starších vydání LTS.

Podívejte se na rozhovor sami, o prodloužení podpory se mluví okolo času 17:30: