Ubuntu 24.04 LTS dostane GNOME s výkonnostními optimalizacemi

Autor: Root.cz

Vedle pachtů zprovozňujcích triple-buffering, které ještě do finálního vydání GNOME nedoputovaly, se rozvíjí výkonnostní optimalizace tohoto desktopu i na jiných frontách. U tripple-bufferingu připravil Daniel van Vugt z Canonicalu drobný redesign kódu a zatím to vypadá, že by to mohlo být bez připomínek a pomalu mířit k začlenění.





Další práce, které zamíří do upstreamu Debianu a následně i Ubuntu, se týkají použití Nvidia GPU jako přípojného místa pro sekundární monitor v rámci Wayland sezení.Aktuálně totiž na toto používá Mutter CPU buffery, což je výrazně pomalejší a na strojích s hybridním GPU řešením s přídavnou GeForce tudíž zbytečně neefektivní – věc je řešena v rámci nahlášené chyby z dubna 2022.





Dále se připravuje začlenění kódu KMS CRTC opravující trhaný kurzor myši na Mutteru 45 kvůli optimalizaci vláken KMS zavedené v této verzi Mutteru. Vše by se mělo stihnout včas pro Ubuntu 24.04 LTS, které vyjde zhruba za tři měsíce.