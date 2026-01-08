Root.cz  »  Bezpečnost  »  Ubuntu 25.04 Plucky Puffin je na konci svého života

Ubuntu 25.04 Plucky Puffin je na konci svého života

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Ubuntu 25.04 Plucky Puffin vyšlo 17. dubna 2025 a přineslo například GNOME 48, vylepšený instalátor, rozšířenou podporu hardwaru a spoustu aktualizovaného softwaru. Detaily najdete v našem podrobném článku.

Jde o běžné vydání s devítiměsíční podporou, které je nyní konec. Oficiálně Ubuntu 25.04 dosáhne konce svého života (EOL) ve čtvrtek 15. ledna 2026, tedy přesně za týden. Od tohoto data už nebudou bezpečnostní oznámení Ubuntu již pokrývat Ubuntu 25.04 a nebudou poskytovány žádné další bezpečnostní záplaty ani aktualizované balíčky.

Pokud tuto verzi někde používáte, je nejvyšší čas aktualizovat na Ubuntu 25.10 Questing Quokka, které bude dostávat aktualizace do července 2026. V opačném případě se vystavujete riziku spojenému s nezáplatovanými bezpečnostními chybami. Instrukce k aktualizaci najdete na webu Ubuntu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI