Ubuntu 25.10 opravuje podporu Flatpak

Minulý čtvrtek vydané Ubuntu 25.10 má problém s podporou Flatpak. Vypadá to jako problém s AppArmor. Chyba byla nahlášena již 5. září. I přesto se ji nepodařilo do ostrého vydání opravit.
Opravený balíček
apparmor a
libapparmor1 je v repositáři
questing-proposed od pátku na testování. Pokud půjde vše hladce, dostane se do hlavního repositáře patrně dříve, než za běžných sedm dní. Kdo chce opravit Flatpak již nyní, měl by udělat
sudo apt install apparmor/questing-proposed libapparmor1/questing-proposed.
(Zdroj: phoronix)