Ubuntu 25.10 Questing Quokka s jádrem 6.17, GNOME 49 a šifrováním disků s pomocí TPM

Vývojáři vydali Ubuntu 25.10 Questing Quokka, což je průběžné vydání s krátkou devítiměsíční podporou. Jméno odkazuje na klokana quokka (setonix brachyurus), který se vyskytuje na jihozápadním pobřeží Austrálie. Vyšly samozřejmě také všechny podporované odnože: Edubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Cinnamon, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio a Xubuntu
Ubuntu 25.10 přichází s desktopovým prostředím GNOME 49 s ovládáním médií a napájení na uzamčené obrazovce, nastavením jasu HDR a vylepšenými funkcemi přístupnosti. Mezi nové aplikace patří moderní prohlížeč obrázků Loupe a lehký emulátor terminálu Ptyxis.
Ubuntu 25.10 je postavené na linuxovém jádře 6.17, přináší vnořenou (nested) virtualizaci na architektuře ARM, ranou podporu Intel TDX pro důvěrné výpočty a vylepšenou podporu šifrování celého disku s podporou TPM, správu klíčů pro obnovení a lepší integraci s aktualizacemi firmwaru. Network Time Security (NTS) je ve výchozím nastavení povolen pro bezpečnější synchronizaci času.
K dispozici jsou také nové verze vývojářských nástrojů jako Python 3.13.7 (volitelně 3.14 RC3), GCC 15, Rust 1.85, Go 1.25, OpenJDK 25, .NET 10 a Zig. K dispozici jsou také implementace
sudo a
coreutils napsané v jazyce Rust pro lepší bezpečnost paměti. Ubuntu také přidává nový profil RVA23 pro architekturu RISC-V, na kterou se připravuje pro nadcházející Ubuntu 26.04 LTS Resolute Raccoon.