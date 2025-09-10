Root.cz  »  Operační systémy  »  Ubuntu 25.10 už nabízí jádro Linux 6.17, měsíc před vydáním

Ubuntu 25.10 už nabízí jádro Linux 6.17, měsíc před vydáním

David Ježek
Dnes
Ubuntu 24.04.3 Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-NC-ND 2.0
Ubuntu 24.04.3

V květnu Canonical ohlásil, že říjnové Ubuntu 25.10 přijde na svět s jádrem Linux 6.17. Nyní můžeme konstatovat, že svůj slib splnil a Ubuntu 25.10, kterému zbývá zhruba měsíc do vydání, už nové jádro používá.

Prozatím jde samozřejmě o předfinální verzi, neb řada 6.17 se nachází ve fázi RC5. Vydání říjnového Ubuntu, které připadá na 9. října tohoto roku, ale jistě stihne. Cílem tohoto snažení vývojářů Canonicalu je mít v Ubuntu 25.10 co nejnovější verze, neb na tomto základu, zevrubně otestovaném, pak bude stát příští verze 26.04 s dlouhodobou podporou. V současnosti je výchozí verzí nynějšího LTS vydání Ubuntu 24.04.3 jádro Linux 6.14.

David Ježek

