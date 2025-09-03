Ubuntu 25.10 už se sudo-rs

Výchozím
sudo nástrojem v říjnovém Ubuntu 25.10 už bude v Rustu napsaná varianta
sudo-rs, hlásí Ravi Kant Sharma z Canonicalu. Plán Canonicalu na přechod k Rust Coreutils a další systémové prvky psané v Rustu tak pokračuje. Nové
sudo-rs je také přítomno v základním systému Ubuntu Minimal.
Do vydání této verze zbývá ještě několik týdnů, během kterých budou odladěny zbývající drobnosti jako dotažení integračních testů a řešení posledních známých chyb. Cílem tohoto procesu není pouze přechod Ubuntu na
sudo-rs, ale přechod s touto verzí, tedy včas, aby
sudo-rs už bylo výchozím i v Ubuntu 26.04 LTS.