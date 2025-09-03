Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Ubuntu 25.10 už se sudo-rs

Ubuntu 25.10 už se sudo-rs

David Ježek
Dnes
Ubuntu 25.04 Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Ubuntu 25.04

Výchozím sudo nástrojem v říjnovém Ubuntu 25.10 už bude v Rustu napsaná varianta sudo-rs, hlásí Ravi Kant Sharma z Canonicalu. Plán Canonicalu na přechod k Rust Coreutils a další systémové prvky psané v Rustu tak pokračuje. Nové sudo-rs je také přítomno v základním systému Ubuntu Minimal.

Do vydání této verze zbývá ještě několik týdnů, během kterých budou odladěny zbývající drobnosti jako dotažení integračních testů a řešení posledních známých chyb. Cílem tohoto procesu není pouze přechod Ubuntu na sudo-rs, ale přechod s touto verzí, tedy včas, aby sudo-rs už bylo výchozím i v Ubuntu 26.04 LTS.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

