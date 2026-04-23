Root.cz  »  Linux

Ubuntu 26.04 LTS přechází plně na Wayland a přidává sedm základních aplikací

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Přesně podle plánu dnes bylo vydáno očekávané Ubuntu 26.04 LTS (Resolute Raccoon). Po dvou letech jde o vydání s dlouhou dobou podpory, tedy o doporučované verze pro běžné použití. Řada novinek byla představena ve třech  průběžných verzích Ubuntu 24.10, 25.04 a 25.10. Pokud ale aktualizujete jednou za dva roky, čeká vás toho poměrně hodně nového.

Tato verze už přešla plně na Wayland a nasazené čerstvé GNOME 50 už vůbec podporu pro X.org nenabízí. Pro zavádění systému se v nových instalacích používá Dracut, byla vylepšena podpora šifrování disků s pomocí TPM, většina utilit z coreutils byla nahrazena variantou rust-coreutils a k dispozici je čerstvé linuxové jádro verze 7.0.

Přichází také hodně změněná a občerstvená sada základních aplikací, které budou mít uživatelé připravené hned po instalaci. Konkrétně jde o prohlížeč dokumentů Papers, prohlížeč obrázků Loupe, emulátor terminálu Ptyxis, monitor prostředků Resources, video přehrávač Showtime, nástroj Bezpečnostní centrum a profilační nástroj Sysprof.

Řada balíků prošla aktualizací, Firefox je ve verzi 150, LibreOffice byly povýšeny na verzi 25.8, Thunderbird se posunul na 140 a například GIMP je k dispozici ve vydání 3.0. Kromě toho přibyla podpora JPEG XL, podpora VA-API ve výchozím stavu a spousta dalších novinek. Detailní přehled novinek naleznete v zítřejším článku.

Společně se základním Ubuntu vycházejí také jeho varianty: Edubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu, Ubuntu Unity, Ubuntu Kylin a Ubuntu Cinnamon.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



