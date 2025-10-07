Root.cz  »  Linux  »  Ubuntu 26.04 LTS se bude jmenovat Resolute Raccoon

Ubuntu 26.04 LTS se bude jmenovat Resolute Raccoon

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Ubuntu 26.04 Resolute Raccoon mýval Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Tvůrci Ubuntu oznámili jméno pro verzi 26.04 LTS, které dostane název „Resolute Raccoon“. Volně bychom to mohli přeložit jako Odhodlaný mýval. Kódové jméno vybral Steve Langasek, bývalý manažer vydání Debianu a Ubuntu, který zemřel na začátku roku 2025.

Resolute znamená být odhodlaný a neochvějný, což se hodí pro připravované vydání s dlouhou podporou, které tu s námi bude velmi dlouho. Mývalové jsou pozoruhodně vynalézaví a odolní tvorové, kterým se daří i na velmi neobvyklých místech.

Všechna vydání Ubuntu dostávají charakteristické kódové jméno, které kombinuje přídavné jméno se zvířetem, které slouží jako maskot dané verze. Tato tradice sahá až k první verzi Ubuntu z roku 2004, což bylo Ubuntu 4.10 s názvem „Warty Warthog“.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

