Root.cz  »  Linux  »  Ubuntu 26.04 Resolute Raccoon má první vývojový snapshot

Ubuntu 26.04 Resolute Raccoon má první vývojový snapshot

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Společnost Canonical dnes oznámila vydání prvního vývojářského sestavení Ubuntu 26.04 „Resolute Raccoon“ Snapshot 1. Letos v létě společnost oznámila, že bude každý měsíc uvolňovat vývojářská sestavení připravovaného Ubuntu. Cílem je vytvořit prostor pro lepší testování celého systému a těsnější spolupráci s komunitou.

Po měsíci a půl od vydání Ubuntu 25.10 je tu tedy první snapshot připravované jarní verze s dlouhou podporou (LTS). Obsahuje zatím jen první aktualizace balíčků z Debianu a další hrubé změny v archivu, ze kterého se v dubnu stane Ubuntu 26.04 LTS. Pro koncové uživatele zatím není příliš mnoho důvodů k nadšení, ale jedná se pouze o raný vývojový milník na cestě k Ubuntu 26.04.

Druhý snapshot by měl přijít poměrně brzy, přibližně 18. prosince, protože jej vývojáři chtějí uvolnit ještě před vánočními svátky. Současný plán pro vydání Ubuntu 26.04 LTS počítá se zmrazením 19. února, vydání beta verze je pak plánováno na 26. března a oficiální vydání na 23. dubna.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Šéf Cloudflare se omluvil za rozsáhlý nepřijatelný výpadek

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

Proč přichází éra suverénních datových center?

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

7 věcí, kterými si kazíte business na LinkedInu aneb nebojte se mlčet

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ