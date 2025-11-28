Ubuntu 26.04 Resolute Raccoon má první vývojový snapshot

Společnost Canonical dnes oznámila vydání prvního vývojářského sestavení Ubuntu 26.04 „Resolute Raccoon“ Snapshot 1. Letos v létě společnost oznámila, že bude každý měsíc uvolňovat vývojářská sestavení připravovaného Ubuntu. Cílem je vytvořit prostor pro lepší testování celého systému a těsnější spolupráci s komunitou.
Po měsíci a půl od vydání Ubuntu 25.10 je tu tedy první snapshot připravované jarní verze s dlouhou podporou (LTS). Obsahuje zatím jen první aktualizace balíčků z Debianu a další hrubé změny v archivu, ze kterého se v dubnu stane Ubuntu 26.04 LTS. Pro koncové uživatele zatím není příliš mnoho důvodů k nadšení, ale jedná se pouze o raný vývojový milník na cestě k Ubuntu 26.04.
Druhý snapshot by měl přijít poměrně brzy, přibližně 18. prosince, protože jej vývojáři chtějí uvolnit ještě před vánočními svátky. Současný plán pro vydání Ubuntu 26.04 LTS počítá se zmrazením 19. února, vydání beta verze je pak plánováno na 26. března a oficiální vydání na 23. dubna.