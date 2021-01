Corellium, které nedávno zveřejnilo jádro pro běh Linuxu na procesorech Apple M1, nyní umí spustit na M1 celé Ubuntu i s dektopem. Samozřejmě vše zatím bez HW akcelerace. Jako rootfs slouží Ubuntu pro Raspberry Pi.

Do jádra byla přidána podpora USB a DART (obdoba IOMMU u Apple). Rootfs je připojen právě z USB. Jádro je pak zavedeno v režimu 1TR (the one true recovery OS) přímo ze stránek Corellium.

(zdroj: phoronix)