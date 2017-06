Jan Fikar

V Ubuntu zatím nebylo hardwarově akcelerované video ve výchozí instalaci. To by se ale mohlo změnit. Will Cooke před pár dny napsal, že se na HW akceleraci ve výchozí instalaci pracuje.

V současnosti se zaměřili na integrované GPU Intel, kde je ovšem problém s Intel SDK a open source LibVA. Zatím je třeba použít tento návod. Uživatelé s GPU AMD a NVIDIA mají zřejmě prozatím smůlu.

(zdroj: phoronix)