Autor: Canonical

V současnosti se do Ubuntu dává jádro, které je poslední stabilní v okamžik kernel freeze. To ale znamená, že nové Ubuntu v okamžik vydání může mít jádro staré až 2 měsíce. To se nelíbí některým uživatelům, kteří by chtěli novější jádra s novými funkcemi.





Dnes Canonical změnil proces vybírání jádra a nově vybere ke zvolenému freeze datu nejnovější jádro a to klidně i RC (release candidate). Tím pádem podzimní 24.10 bude mít patrně jádro 6.11.

(zdroj: phoronix)