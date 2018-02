 »   »  Ubuntu chce sbírat data o uživatelích

klokan

Šéf desktopového týmu u Canonicalu Will Cooke na mailing listu vývojářů oznámil záměr automaticky sbírat data o uživatelích, a to od jarního vydání 18.04. Podle současného návrhu budou tato data obsahovat údaje o hardware, instalované verzi a software. Nebudou samozřejmě obsahovat osobní údaje, uživatelská jména, hesla ani IP adresy, ale bude v nich geografická poloha uživatele.

Při instalaci bude samozřejmě možné tuto funkci vypnout, ale ve výchozím stavu bude zapnutá. Důvod je mimořádně bezelstný: kdyby to bylo formou „opt-in“ místo „opt-out“, nikdo by to prý záměrně nezapnul. Dále má Canonical v úmyslu získaná data zveřejnit na svých webových stránkách. Smyslem akce je získat lepší představu o tom, jak a na čem uživatelé používají Ubuntu, v zájmu lepšího cílení dalšího vývoje desktopu.

Samo o sobě to je jistě bohulibý cíl, ovšem reakce se dost různí. Někteří, například na serveru OMGUbuntu tuto iniciativu dokonce vítají a oceňují to, že Canonical i nadále hodlá investovat do desktopu. Nicméně není překvapením, že většině se takový nápad vůbec nelíbí, Ubuntu 18.04 tak přirovnávají k Windows 10 a Canonical k Microsoftu.