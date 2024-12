Ubuntu Forums konči a komunita přechází na Discourse

Autor: Depositphotos, Canonical

Komunita na portálu ubuntuforums.org oznámila konec původního fóra. To už nyní nedovoluje otevírat nová vlákna, ale zatím je ještě možné stále přispívat do těch původních. Každý, kdo potřebuje podporu pro Ubuntu nebo jeho oficiální varianty, by měl hledat pomoc na Ubuntu Discourse, píše se v oznámení na webu.





Původní fórum bude uzavřeno 9. ledna 2025 a pak bude k dispozici už jen pro čtení. Uživatelé by už neměli přispívat do původních fór, ani se snažit oživovat stará vlákna. Nově je jim k dispozici discourse.ubuntu.com, kam je možné se přihlásit pomocí stejného účtu Ubuntu One SSO, který platil pro fórum.

(Upozornil Dušan Kreheľ.)