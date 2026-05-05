Ubuntu je už několik dnů pod souvislým DDoS útokem, dotýká se i Zorin OS a dalších

Kdo v posledních dnech instaloval či aktualizoval své Ubuntu či na něm založenou jinou distribuci, už ví. Canonical, resp. Ubuntu je už několik dní pod trvalým DDoS útokem zvenčí a situace zatím není vyřešena. Zprávy o nových výpadcích se neustále objevují, viz aktuální stav na přehledové stránce.
Například pro Zorin OS to znamená, že se nenainstalují některé balíčky z PPA repozitářů, takže instalace systému končí chybou a systém je jen částečně lokalizován do jiného jazyka než angličtiny. Canonical věc, která se dotýká i LivePatch, webové stránky, Snap obchodu či Launchpadu, samozřejmě řeší, nicméně útok, který započal 30. dubna, nadále pokračuje. Standardní APT repozitáře obvykle fungují, neb jsou mirrorovány na řadě míst / zemí /serverech, ale hlavní archive.ubuntu.com mívá výpadky.
Sám Canonical útok neoznačuje za DDoS, nicméně tomu vše napovídá. K zodpovědnosti se hlásí hackerská skupina 313 Team (Islamic Cyber Resistance in Iraq).