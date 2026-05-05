Root.cz  »  Bezpečnost

Ubuntu je už několik dnů pod souvislým DDoS útokem, dotýká se i Zorin OS a dalších

David Ježek
Včera
23 nových názorů

Sdílet

Zorin OS 18 a nefunkční instalace Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-NC-ND 2.0
Zorin OS 18 a nefunkční instalace

Kdo v posledních dnech instaloval či aktualizoval své Ubuntu či na něm založenou jinou distribuci, už ví. Canonical, resp. Ubuntu je už několik dní pod trvalým DDoS útokem zvenčí a situace zatím není vyřešena. Zprávy o nových výpadcích se neustále objevují, viz aktuální stav na přehledové stránce.

Zorin OS 18 a nefunkční instalace

Zorin OS 18 a nefunkční instalace

Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-NC-ND 2.0

Například pro Zorin OS to znamená, že se nenainstalují některé balíčky z PPA repozitářů, takže instalace systému končí chybou a systém je jen částečně lokalizován do jiného jazyka než angličtiny. Canonical věc, která se dotýká i LivePatch, webové stránky, Snap obchodu či Launchpadu, samozřejmě řeší, nicméně útok, který započal 30. dubna, nadále pokračuje. Standardní APT repozitáře obvykle fungují, neb jsou mirrorovány na řadě míst / zemí /serverech, ale hlavní archive.ubuntu.com mívá výpadky. 

Sám Canonical útok neoznačuje za DDoS, nicméně tomu vše napovídá. K zodpovědnosti se hlásí hackerská skupina 313 Team (Islamic Cyber Resistance in Iraq).

Vstoupit do diskuse (23 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

U EET musíte nahlásit provozovny, kde přijímáte neevidované tržby

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

„Zakázali mi v e-shopu AI agenta.“

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO