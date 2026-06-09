Ubuntu MATE pokračuje, našli se noví správci projektu

Potěšující zpráva pro uživatele Ubuntu MATE přichází od Thomase Warda. Projekt varianty Ubuntu MATE, který se svým strádáním došel až do fáze nevydání verze 26.04, má nové správce a je na cestě k oživení aktivního vývoje této varianty Ubuntu.
Připomeňme, že v březnu z pozice šéfa projektu odstoupil jeho dlouholetý správce Martin Wimpress, což s ohledem na dubnové vydání Ubuntu 26.04 znamenalo, že tuto LTS verzi varianta s MATE mine. MATE varianta samozřejmě funguje dále, dostává aktualizace apod., nicméně chce to nové ruce. Ty se již ohlásily projekt by měl v nejbližší době opět spustit aktivní práce na novém vydání. Vlastně tak jen chybí ty instalační obrazy pro 26.04, nicméně z 25.10 na verzi 26.04 lze aktualizovat standardně s pomocí apt.