Ubuntu mění kompresi initramfs

Ubuntu nedávno změnilo kompresi initramfs z lz4 na zstd s nejvyšší kompresí (-19). Problém je, že initramfs se znovu vytváří a komprimuje například při aktualizaci systému a zstd -19 trvá docela dlouho a má také velké nároky na paměť. Například na Raspberry Pi Zero s 512 MB RAM zstd -19 havaruje.

Nově je navrhováno používat zstd -1 pro zařízeni s pamětí do 512 MB, zstd -6 pro zařízení s pamětí do 2 GB a u ostatních zstd -12 . Nižší komprese je rychlejší, spotřebuje méně paměti, ale výsledný soubor je větší. V dekompresi není velký rozdíl. Ta je rychlá a potřebuje málo paměti. I nejmenší stupeň komprese zstd -1 je rychlejší a výsledný soubor je menší než u předchozího lz4 . Změny by se mohly objevit v 22.04 LTS.

(zdroj: phoronix)