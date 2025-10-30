Ubuntu podporuje různé varianty architektur a dostává balíčky pro x86_64-v3

Společnost Canonical dnes oznámila zavedení architektonických variant a zároveň také související vznik archivu pro Ubuntu 25.10 s balíčky sestavenými pro x86_64-v3, které nabízejí lepší výkon na moderním hardwaru Intel a AMD.
Díky změnám v nástrojích dpkg, Apt a Launchpad nyní Ubuntu podporuje vytváření více verzí balíčků pro různé varianty architektur. V současné době bylo pro x86_64-v3 sestaveno přibližně 2000 zdrojových balíčků z Ubuntu main. Je třeba dodat, že tyto balíčky ještě neprošly obvyklým testováním, jakým prochází většina balíčků v Ubuntu. Měly by sice fungovat běžným způsobem, ale první uživatelé mohou narazit na některé chyby.
Vývojáři doufají, že připravované Ubuntu 26.04 LTS bude mít už všechny balíčky vytvořené pro variantu x86_64-v3. Testy ukazují, že většina balíčků nabízí jen velmi mírný nárůst výkonu okolo jednoho procenta, ale některé balíčky jsou na tom výrazně lépe.