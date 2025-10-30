Root.cz  »  Linux  »  Ubuntu podporuje různé varianty architektur a dostává balíčky pro x86_64-v3

Ubuntu podporuje různé varianty architektur a dostává balíčky pro x86_64-v3

Petr Krčmář
Včera
3 nové názory

Sdílet

Všechny fotografie

Společnost Canonical dnes oznámila zavedení architektonických variant a zároveň také související vznik archivu pro Ubuntu 25.10 s balíčky sestavenými pro x86_64-v3, které nabízejí lepší výkon na moderním hardwaru Intel a AMD.

Díky změnám v nástrojích dpkg, Apt a Launchpad nyní Ubuntu podporuje vytváření více verzí balíčků pro různé varianty architektur. V současné době bylo pro x86_64-v3 sestaveno přibližně 2000 zdrojových balíčků z Ubuntu main. Je třeba dodat, že tyto balíčky ještě neprošly obvyklým testováním, jakým prochází většina balíčků v Ubuntu. Měly by sice fungovat běžným způsobem, ale první uživatelé mohou narazit na některé chyby.

Vývojáři doufají, že připravované Ubuntu 26.04 LTS bude mít už všechny balíčky vytvořené pro variantu x86_64-v3. Testy ukazují, že většina balíčků nabízí jen velmi mírný nárůst výkonu okolo jednoho procenta, ale některé balíčky jsou na tom výrazně lépe.

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša