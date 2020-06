 »   »  Ubuntu pracuje na výrazně rychlejší hibernaci

Andrea Righi z Canonicalu zaslal nové kernelové patche, které by měly přinést rychlejší hibernaci a probuzení počítače. Využívají podporu tzv. opportunistic memory reclaim. Vše funguje tak, že při hibernaci se kernel pokusí uvolnit tolik bloků paměti, kolik může – jde o taková data, která lze snadno bez větší režie znovu zrekonstruovat při probuzení PC. Uvolněná data pak nemusí být při hibernaci z RAM přesunuta do zařízení typu swap/resume a proces hibernace tak zrychlí.

Celý proces uvolňování nepotřebných dat v RAM ale představuje nemalou I/O zátež. Nový přístup používá způsob, kdy lze z uživatelského prostoru vyvolat uvolňování ještě před vlastní hibernací, například když systém není vytížen, ale pravděpodobně bude zanedlouho hibernován.

Canonical tuto techniku vyvíjí nikoli primárně kvůli desktopům, ale pro cloudové instance. Dle testů, které Andrea Righi provedl, lze očekávat značné snížení doby hibernace, například v jednom scénáři z 51 sekund na 4 sekundy, probuzení stroje pak zrychlilo z 26 na 5 sekund. Patche nyní čeká proces kontroly a případného schválení, teoreticky by to mohly stihnout do jádra Linux 5.9.